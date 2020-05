Android hat ein riesiges Sicherheitsproblem

Mobile Antiviren-Lösungen, wie sie mittlerweile von praktisch allen Antiviren-Herstellern angeboten werden, scheitern laut Kessem meist noch daran, dass sie ressourcenintensiv sind - also das Gerät verlangsamen und aufgrund der zusätzlichen Prozessorbelastung die Akkulaufzeit verringern. „Das Bewusstsein, am Smartphone praktisch den selben Gefahren von Malware bis Phishing ausgesetzt zu sein wie am Computer, ist zudem noch nicht sehr stark ausgeprägt, obwohl fast jeder Smartphone-User heute mittlerweile mehr Zeit mobil im Internet hängt als mit dem Desktop-PC“, erklärt Kessem.