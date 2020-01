Satellitenbilder zeigen die Zerstörung durch Raketenangriff des Irans

Am 7. Jänner griff der Iran eine Militärbasis im Irak an. Es war eine Vergeltungsmaßnahme gegen die US-Truppen, die zusammen mit irakischen Truppen am al-Asad Militärflughafen stationiert sind. Schon kurz nach dem Angriff gibt es jetzt Satellitenbilder, die deutlich die Einschläge der Raketen zeigen.