Übler Scherz: US-Armee rekrutiert per SMS für den Dritten Weltkrieg

Am Dienstag warnte die US Army die Bevölkerung. Betrügerische SMS von vermeintlichen Rekrutierern seien in Umlauf. In einigen wird festgehalten, dass sich der Empfänger der Nachricht sofort zum lokalen Rekrutierungsbüro begeben soll, um „unverzüglich in den Iran abzureisen“. In anderen wird der Empfänger zum Antworten verpflichtet – ansonsten würde ihn eine Geldbuße sowie eine Gefängnisstrafe von mindestens sechs Jahren erwarten.

Laut der US-Streitkräfte sind zahlreiche Anrufe und E-Mails in Bezug auf die ominösen SMS eingegangen. Das Militär versichert: Sie sind gefälscht. Demnach würden keine Soldaten in einen Dritten Weltkrieg einbezogen. Dazu müssten der Kongress und Präsident Donald Trump erst eine Genehmigung erteilen, heißt es.