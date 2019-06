YouTuber wird wegen Prank-Video zu Haft verurteilt

"Noch nie so schlecht behandelt worden"

Nachdem ReSet, der mit bürgerlichen Namen Kanghua Ren heißt, das Video gepostet hatte, wurde er scharf dafür kritisiert. Er löschte das Video und postet einen Clip, in dem er dem obdachlosen Mann 20 Euro überreichte. Später bot er der Tochter des Prank-Opfers rund 300 Euro an, damit er nicht verklagt wird. Der Obdachlose gab an, er sei noch nie so schlecht behandelt worden, seitdem auf der Straße lebt.

Der Richter stellte nun fest, dass ReSet durch das besagte Prank-Video ungefähr 2000 Euro eingenommen hat. Nun muss der YouTuber dem Obdachlosen 20.000 Euro bezahlen. Hinter Gitter muss ReSet vorerst aber nicht. Haftstrafen unter zwei Jahren in Nicht-Gewaltdelikten werden in Spanien nicht exekutiert.

Was den YouTuber aber vermutlich am härtesten treffen wird, ist, dass der Richter darüber hinaus noch anordnete, dass er seine Social-Media-Kanäle fünf Jahre lang stilllegen muss, wie spanische Medien berichten.