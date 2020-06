Saudischer Blogger Badawi für Friedensnobelpreis nominiert

Der in seinem Heimatland Saudi-Arabien inhaftierte Blogger und Menschenrechtsaktivist Raif Badawi ist für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Zwei norwegische Abgeordnete schlugen Badawi dem Nobelkomitee des Parlaments in Oslo vor, das über die Vergabe des Preises entscheidet, berichtete die Nachrichtenagentur NTB am Sonntag.

"Ohne Menschenrechte und Meinungsfreiheit ist keine friedliche Lösung für Konflikte möglich", begründete die Abgeordnete Karin Andersen von der Sozialistischen Linkspartei ihre Entscheidung. Badawi wurde in seiner Heimat wegen angeblich islamfeindlicher Äußerungen zu einer Haftstrafe und 1.000 Peitschenhieben verurteilt. Wegen der schweren körperlichen Bestrafung fürchten Angehörige Badawis um sein Leben.