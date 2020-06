Schauspielerin beklagt Altersangabe in IMDB

Eine US-Schauspielerin hat den Onlinehändler Amazon verklagt, weil dieser auf seiner Film-Website IMDB ohne Genehmigung ihr Geburtsdatum veröffentlicht haben soll. Laut der am Montag bekannt gewordenen Klageschrift verklagte die Schauspielerin die Firma bei einem Bundesgericht im Bundesstaat Washington auf eine Million Dollar Schadenersatz. Sie wirft Amazon vor, Daten ihrer Kreditkarte genutzt zu haben. Der Name der Klägerin wurde nicht genannt, in der Klageschrift steht das Pseudonym " Jane Doe". Demnach stammt die Schauspielerin aus Texas. In der Klageschrift heißt es, die Schauspielerin habe nie ihr Alter verraten wollen, um bessere Chancen auf Filmrollen zu haben.

Dem Text zufolge verdankte die Schauspielerin ihrem seit 2003 bestehenden Eintrag in der Filmdatenbank IMDB zahlreiche Engagements. Um noch größere Chancen bei Castings zu haben, habe sie sich im Jahr 2008 entschlossen, den kostenpflichtigen erweiterten Dienst der Website IMDBpro zu nutzen, hieß es. Die Gebühren habe sie mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Kurz danach habe sie bemerkt, dass ihr Geburtsdatum auf der IMDB-Seite hinzugefügt worden war. So habe das Publikum erfahren, "dass sie viel älter war als sie aussah", heißt es in der Klage.

"In der Unterhaltungsindustrie ist Jugendlichkeit die Königin. Wenn man als jemand angesehen wird, `der das Alter überschritten hat`, ist es praktisch unmöglich für eine werdende Schauspielerin, wie es die Klägerin ist, Arbeit zu finden." Die Klägerin habe Amazon aufgefordert, das Geburtsdatum zu entfernen, doch das Unternehmen weigere sich bis heute, dem nachzukommen. Die Schauspielerin habe einen deutlichen Rückgang an Arbeit und Einkommen zu verzeichnen, heißt es in der Klageschrift. Amazon erklärte auf Nachfrage, das Unternehmen äußere sich nicht zu laufenden Justizverfahren.