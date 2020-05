Schwere Sicherheitslücke in Drei-Kundenportal entdeckt

Laut einem Bericht des WebStandard soll eine schwere Sicherheitslücke den Zugriff auf Kundendaten sowie den Admin-Bereich der Drei-Kundenzone erlaubt haben. Dazu war lediglich die Rufnummer des Opfers notwendig. Ursache war ein fehlerhaftes Tool zum Zurücksetzen der PIN, mit der Drei-Kunden sich in den Admin-Bereich einloggen können. Der Angreifer musste lediglich die Drei-Rufnummer des Opfers eingeben, anschließend konnte er mit einer beliebigen PIN das Passwort zurücksetzen. Eigentlich wäre dafür eine PIN erforderlich, die per SMS an die eingegebene Rufnummer geschickt wird, doch das Tool ist offenbar defekt und akzeptierte jede beliebige Zahlenkombination.