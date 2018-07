Sieben Fragen zum World Emoji Day

Was passiert am World Emoji Day?

In New York feiert das Musical "Emojiland" Weltpremiere. Im Internet werden die 2018 World Emoji Awards verlieren. Auf worldemojiawards.com kann man seine Stimme für Preise in verschiedenen Kategorien abgeben. Google veranstaltet eine Art virtueller Schatzsuche, bei der man möglichst rasch Gegenstände fotografieren muss, die einem als Emoji vorgegeben werden. Das Ganze soll Googles Bilderkennungsalgorithmen verbessern.