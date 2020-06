Sky Sportsbars per App finden

Mit der Sky Finder App werden jene Sky Sportsbars, Restaurants und Hotels aufgelistet, die Live-Sport-Highlights zeigen und über die Angebote des Pay-TV-Anbieters verfügen. Mithilfe der Ortungsfunktion bekommt man alle im Umkreis befindlichen Sportsbars auf Google Maps angezeigt. Auch die Live-Sport-Programmübersicht und der Newsticker des Bezahlsenders werden in der überarbeiteten App angezeigt.

Hoteliers und Gastwirte bekommen dabei die Möglichkeit, ihre Betriebe selbst ins rechte Licht zu rücken. So können sie Informationen, wie Speisekarten, Öffnungszeiten oder Live-Programm selbst eintragen. "Mit der App unterstützen wir unsere Partner in Hotellerie und Gastronomie aktiv dabei, sich mit modernsten Medien kostenfrei und tagesaktuell zu vermarkten”, so Uwe Müller, Vice President Sky Business Solutions.

Der Sky Finder ist ab sofort für iOS-Geräte verfügbar und ab dem 15. Mai erstmals auch auf Android.