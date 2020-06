SMS: Der Anfang vom Ende einer Ära

Das erste Opfer

Dass Konsumenten vermehrt IP-basierte Messaging-Dienste zu Lasten von SMS nutzen, zeigte sich erstmals in den Niederlanden. Der dort führende Mobilfunker KPN Netherlands (in Deutschland mit der Tochter E-Plus vertreten) sprach im Mai von “dramatisch” fallenden SMS-Umsätzen (minus zehn Prozent) im ersten Geschäftsquartal 2011. Der Rückgang wurde in erster Linie auf die steigende Popularität von Diensten wie WhatsApp und BlackBerry Messenger zurückgeführt, bei denen Kurznachrichten nicht als einzel verrechenbare SMS, sondern über mobiles Internet verschickt werden.

In Österreich schlagen sich Messaging-Dienste wie WhatsApp noch nicht in den Umsatzzahlen der Mobilfunker nieder - wohl auch, weil SMS-Kosten hierzulande anders als in Märkten wie Deutschland oder Spanien in Tarifpaketen verschwinden und in 1000er-Mengen pauschal vergeben werden. “Derzeit ist aufgrund der sehr guten Entwicklung der SMS-Zahlen keine Auswirkung von sozialen Netzwerken oder Messaging-Diensten bemerkbar”, sagt Gregor Wagner vom Forum Mobilfunkkommunikation, der Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkbranche. “Die Mobilfunkbetreiber hätten aber auch keine Möglichkeit, dies zu kontrollieren.” Wagner räumt aber auch ein, dass der Aufwärtstrend (plus 10,3 Prozent versendete SMS gegenüber dem Vorjahr) “auf hohem Niveau verflacht.”

Die wahren Kosten

Sollten sich WhatsApp und Co. flächendeckend durchsetzen, könnte den Mobilfunkern ihre “Cashcow” abhanden kommen. SMS trägt seit fast zwei Jahrzehnten wesentlich zu den Einkünften der Handy-Betreiber bei. Brancheninsidern zufolge, die nicht genannt werden wollen, haben die Mobilfunker 100 Prozent Marge auf SMS. Das Verschicken im eigenen Netz koste sie nichts, und das Senden in die Netze der Konkurrenz sei ein Nullsummenspiel, da meist genauso viele SMS ein- wie ausgehen.

Wer in Österreich sein SMS-Kontingent aufbraucht, zahlt im Schnitt etwa 25 Cent pro zusätzlicher Kurznachricht. Pro Short Message werden maximal 140 Byte (1120 Bit, Techvibes-Artikel dazu hier) an Daten verschickt. Zum Vergleich: Heimische Mobilfunker verrechnen im Schnitt pro zusätzlichem verbrauchtem Megabyte über der im Tarif beinhalteten Menge derzeit etwa 17 Cent - und mit einem Megabyte könnte man auch rund 7490 SMS verschicken. In Zukunft wird sich also der Anbieter durchsetzen, der nicht pro Nachricht oder SMS-Paket Gebühren einhebt, sondern das attraktivste Service bereitstellt. Für dieses sind immer mehr Kunden gewillt zu zahlen - etwa jene mehr als 15 Millionen Konsumenten, die sich WhatsApp aufs Handy geladen haben.