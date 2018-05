So können Apple-Nutzer ihre User-Daten herunterladen

Die Anfrage nach den gespeicherten Daten dauert in der Regel etwas mehr als eine Woche. Apple nimmt sich für die Beantwortung also wesentlich mehr Zeit als die Konkurrenz, welche innerhalb von Minuten einen Download-Link zur Verfügung stellt.

Im Hinblick auf die europäische Datenschutzgrundverordnung, die in den kommenden Tagen in Kraft tritt, will auch Apple in Zukunft einen unkomplizierten One-Click-Download-Anfrage für die gespeicherten Nutzerdaten anbieten.