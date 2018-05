So versteckt man Online-Status und Lesebestätigungen in WhatsApp

Fluch und Segen zugleich - ungefähr so kann man bei WhatsApp die "Zuletzt online"-Anzeige bezeichnen. Dort erfährt man, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem ein Kontakt zuletzt online war. Zum einen kann das durchaus praktisch sein, zum anderen kann diese Funktion aber auch den Eindruck vermitteln, man stehe unter Beobachtung.

Wer seinen Kontakten diese Information nicht mitteilen will, kann die Funktion deaktivieren. Einmal ausgeschaltet, hat man selbst aber auch keinen Einblick mehr auf den "Zuletzt online"-Status seiner Kontakte. In dem Moment, in dem man WhatsApp offen hat, wird außerdem weiterhin unter dem eigenen Nutzernamen der Hinweis "online" angezeigt. Das lässt sich auch nicht deaktivieren.

So schaltet man "Zuletzt online" aus

WhatsApp öffnen

Klick auf die drei Punkte rechts oben

rechts oben Klick auf Einstellungen

Account auswählen

auswählen Datenschutz auswählen

auswählen Auf " Zuletzt online " klicken

" klicken Auswählen, wer den "Zuletzt online" sehen soll (Jeder - Meine Kontakte - Niemand)

Leider ist es nicht möglich, einzelne User auszuwählen, mit denen man diese Information teilen möchte.