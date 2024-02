Neue Welle an betrügerischen "Amazon"-Anrufen

"Hi, I'm Oliver from Amazon" - wer so einen Satz hört, sollte sofort auflegen.

Derzeit kommt es wieder gehäuft zu Spam-Anrufen, die vermeintlich von österreichischen Nummern stammen. Hebt man ab, ist zunächst eine Art Rauschen zu hören. Nach kurzer Zeit meldet sich eine Person mit Worten wie "Hi, I'm Oliver (Samantha, David...) from Amazon. How are you today?".

Im Hintergrund sind Stimmen und Geräusche zu hören, die eindeutig auf ein Callcenter hinweisen. Dahinter steckt eine Masche, bei der Betrüger*innen versuchen, ihre Opfer zu Überweisungen zu drängen oder an Nutzer*innendaten zu kommen. Zuvor wird man noch aufgefordert, eine Taste zu drücken. Ähnliche Anrufe gibt es auch von vermeintlichen "PayPal"-Mitarbeiter*innen, wie etwa die deutsche Verbraucherzentrale meldet.

Nicht auf Anrufe reagieren, sofort auflegen

Bei so einem Anruf gilt: Sofort auflegen, sich nicht auf Gespräche einlassen und keine Tasten drücken, um z.B. weiterverbunden zu werden. Grundsätzlich erhält man von Amazon oder PayPal keine unaufgeforderten Anrufe. Es kommt aber vor, dass Paketzusteller*innen anrufen, die eine Amazon-Lieferung bringen, anrufen. Daher sollte man besonders aufmerksam sein.

Hinzu kommt, dass die Betrüger*innen Caller-ID-Spoofing nutzen. Dabei wird die Nummer der meist im Ausland sitzenden Anrufer verschleiert. Stattdessen steht eine österreichischen Nummer auf dem Display. Gegen diese Methode soll in Österreich verstärkt vorgegangen werden.

Nummer melden und blockieren

Auch wenn meist nicht mehrfach von der selben Nummer angerufen wird, sollte man diese nach einem Spam-Anruf blockieren und melden. Das geht bei Android und iOS direkt über das Smartphone. Zusätzlich kann man den Missbrauch auf der Seite der Regulierungsbehörde RTR melden. Das schützt andere vor weiteren Anrufen.