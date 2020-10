So wird man nervige Spam-Anrufe los

Hiya

Hiya ist auch als App für andere Android-Handys abseits von Samsung sowie für iPhones verfügbar. In der Gratis-Version werden dort Spam-Anrufe aber nur als solche angezeigt. Für das automatische Blockieren muss man die Premium-Version um 2,19 Euro im Monat abonnieren. Hiya verfügt aufgrund seiner großen Kundenbasis über eines der größten Spam-Verzeichnisse. Allerdings gibt es auch andere Programme für Smartphones, die vor Spam-Calls schützen. Dazu zählen etwa die Apps Clever Dialer oder Calls Blacklist. Sie alle funktionieren nach dem gleichen Prinzip und bieten meist eine reduzierte kostenfreie Variante.

Aufpassen sollte man jedenfalls bei kostenlosen Apps, die einen dubiosen Eindruck machen. Hier könnte man sich anstelle eines Spam-Filters auch schädliche Software aufs Handy holen.

Was die Anrufer wollen

Bei den Spam-Anrufen wird in der Regel versucht, Angerufene zu dubiosen Geschäften zu verleiten. Oft handelt es sich dabei um unseriöse Geldanlagen. Die Verkäufer sitzen in der Regel in großen Callcentern im Ausland – oft Osteuropa oder Indien – und versuchen sehr aggressiv, ihre Produkte anzubringen. Man sollte deshalb möglichst schnell auflegen und sich in keine Unterhaltung verwickeln lassen.

Die Nummern und Daten entstammen oft Diebstählen im Netz. Oftmals werden Kundendatenbanken mit entsprechenden Informationen abgegriffen und weiterverkauft. Manchmal handelt es sich um sogenannte „Ping-Anrufe“, bei denen die Betrüger auf einen Rückruf hoffen. Dabei lassen es die Betrüger nur einen kurzen Moment läuten, legen dann rasch wieder auf. Einen Rückruf sollte man auf jeden Fall unterlassen, da hier Kosten anfallen können.