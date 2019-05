Stephen King verrät das Ende von Game of Thrones

Gemeint ist natürlich Tyrion Lannister, gespielt von Peter Dinklage. King ist nicht alleine mit seiner Meinung. Viele Game-of-Thrones-Fans haben Tyrion in ihre Herzen geschlossen und würden sich wünschen, dass er am Schluss am Eisernen Thron sitzt.

Um die Flut an Kritik, die Kings Tweet auslösen wird vorherzukommen, hat er noch einen Tweet nachgeschossen: „Natürlich sagen mir Leute seit Jahren, dass ich keine Ahnung davon habe, wie man eine Geschichte zu Ende bringt. Das ist Blödsinn, aber jeder hat eine Meinung.“