Teenager machen Zeitung

„In deinem Ressort bekommst du Einblick in die tägliche Arbeit eines Journalisten. Du begleitest die Ressortvertreter in die Tageskonferenzen, wo die Themen diskutiert und ausgewählt werden. Deine Meinung ist gefragt. Gemeinsam mit den KURIER-Redakteuren sollst du über die Auswahl der wichtigsten Themen des Tages beraten. Auch in Layout-Fragen zählen wir auch deine Meinung – wie und mit welchen Bildern findest du, sollen die Artikel in der Zeitung und auf KURIER.at präsentiert werden?“

Ablauf: