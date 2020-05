Tesla-Chef kauft Unterwasser-Auto aus James Bond

Das Auto aus dem Film, der 1977 in die Kinos kam, wurde laut dem Guardian bereits im September in London versteigert, die Identität des Käufers ist aber erst jetzt bekannt geworden. Musk hat für den Lotus knapp knapp eine Million US-Dollar bezahlt.

„Es war toll als Kind in Südafrika zu beobachten, wie James Bond den Lotus Esprit von einem Pier ins Wasser fuhr und per Knopfdruck zu einem U-Boot transformierte“, so Musik in einer Stellungnahme. „Ich war enttäuscht, als ich erfuhr, dass sich das Auto nicht tatsächlich verwandeln kann.“ Musk will diesen Kindheitstraum aber nun zur Realität werden lassen: „Ich werde es mit einem Tesla Elektrizitätsantrieb ausstatten und versuchen, es sich wirklich transfomieren zu lassen“, so der 42-Jährige.