TikTok, YouTube, Instagram: Wie du deine Feeds zurücksetzt

Mit der Zeit sammeln sich dann Vorschläge an, auf die man verzichten kann. Denn YouTube verfolgt, was man sich ansieht, da man sich über das Google -Konto anmeldet. Dieses ist auch der Schlüssel, um frischen Wind in die vorgeschlagenen Inhalte zu bringen.

Um frischen Wind in die App zu bringen, geht man zunächst auf das eigene Profil und klickt oben rechts auf das Burger-Menü (die 3 horizontalen Striche). Dann scrollt man nach unten zum Punkt " Content-Präferenzen ". Hier kann der Feed verfeinert werden, indem man spezielle Interessen festlegt, Inhalte mit bestimmten Begriffen ausblendet oder Präferenzen für sensible und politische Inhalte angibt.

TikTok

Gerade der TikTok-Algorithmus ist dafür bekannt, Menschen in sogenannte “Rabbit Holes” zu ziehen. Man sieht sich also ein TikTok-Video zu einem gewissen Thema an, dann noch eines, noch eines und auf einmal sind Stunden vergangen. Der Algorithmus zeigt dann immer mehr solche Inhalte an.

➤ Mehr lesen: Warum der TikTok-Algorithmus gefährlich ist

Das kann für manche Menschen sehr nervig sein. Diesem inhaltlichen Trott kann man aber auch entkommen. Dafür geht man wieder auf das eigene Profil, klickt auf das Burger-Menü rechts oben, dann auf “Einstellungen und Datenschutz”.

Als Nächstes klickt man auf “Inhaltspräferenzen”. Hier kann der Feed auch angepasst werden, wenn nicht alles zurückgesetzt werden soll. Zum Beispiel können Stichwörter gefiltert werden. Beiträge, die diese Wörter enthalten, werden dann nicht angezeigt. Zusätzlich kann der MINT-Feed aktiviert werden, wodurch mehr Videos zu Themen wie Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften oder Technik angezeigt werden.

Um den TikTok-Feed endgültig zurückzusetzen, geht man auf “Aktualisiere deinen Feed für dich”. Danach werden vor allem Videos angezeigt, die beliebt sind. Je länger man sich diese ansieht oder je öfter man auf sie reagiert, desto mehr bekommt man davon. So lernt der Feed von neuem, was gefällt und was nicht.