Tim Cook twittert in Bairisch vom Oktoberfest

Apple-Chef Tim Cook hat Deutschland einen seltenen Besuch abgestattet. Dabei hat es ihn gerade auf das Oktoberfest in München verschlagen. “Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn. So happy to be back to Oktoberfest. Prost!”, schrieb der 61-Jährige auf Twitter. Für alle, die weder Bairisch noch Englisch sprechen: “Schön, dass wir wieder einmal gemütlich zusammensitzen. Ich freue mich, zurück auf dem Oktoberfest zu sein.”