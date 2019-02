Tinder-Hochstapler ergaunerte sich Millionen Euro von Frauen

Er sieht gut aus, wirkt erfolgreich und hat offenbar sehr viel Geld - So präsentiert sich ein junger Mann aus Israel auf Tinder, der sich selbst als Simon Leviev bezeichnet. Per Dating-App sucht er nach Frauen, um ihnen ein Leben vorzugaukeln, das es so nicht gibt.

Im Laufe von Monaten hat er es mehrfach geschafft, seinen Opfern hohe Geldbeträge abzuluchsen. Mittlerweile soll er sich mehrere Millionen Euro erschlichen haben.

Unterwegs mit dem Privatjet

Die Masche von Leviev scheint dabei immer dieselbe zu sein. Zuerst spielt er den erfolgreichen Geschäftsmann, der mit einem Privatjet um die Welt reist und schwer beschäftigt ist. Sein Auftreten, manchmal sogar in Beisein von seinem angeblichen Sekretär und Bodyguard, wirkt glaubwürdig und wird von den späteren Opfern nicht weiter angezweifelt.