Tod Sarkozys auf gehackter Seite verkündet

Eine französische Internetseite für Wirtschaftsnachrichten ist Ziel eines Hackerangriffs geworden und hat stundenlang eine gefälschte Nachricht über den angeblichen Tod von Präsident Nicolas Sarkozy verbreitet. Eine angebliche Agenturmeldung auf der Internetseite des in Toulouse ansässigen Midi Presse Service gab am Sonntag an, dass Sarkozy bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sei.

Die Seite sei offenbar gehackt und die Falschmeldung platziert worden, sagte der Chef der Website, Ferdinand Kerssenbrock, auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Weder die Herkunft noch die Motive der Hacker seien bekannt. Sein Unternehmen prüfe nun eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen für die Internetseite.