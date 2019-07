Trump empfängt "Apollo 11"-Astronauten Aldrin und Collins

Auch Angehörige des 2012 verstorbenen Neil Armstrong waren dabei. Armstrong hatte am 20. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betreten. Wenig später folgte ihm Aldrin, während Collins als einziger in der Kommandokapsel "Columbia" in einer Mondumlaufbahn zurückblieb. "Morgen ist ein sehr großer Tag", sagte Trump mit Blick auf den bevorstehenden Jahrestag dieses Ereignisses.