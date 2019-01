Trump bot NASA unbegrenztes Budget für Mars-Landung in seiner Amtszeit

US-Präsident Donald Trump bot der NASA bereits 2017 ein nahezu unbegrenztes Budget an, um noch während seiner Amtszeit eine bemannte Mission auf dem Mars zu landen. Das geht aus einem Buch von Cliff Sims hervor, der in der Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses tätig war. Im Buch, das den Titel „Team of Vipers“ trägt, beschreibt Sims einen Termin, bei dem Trump per Videoanruf mit den Astronauten der ISS verbunden wurde.

Kurz vor dem Anruf plauderte Trump offenbar noch mit den anwesenden NASA-Vertretern, unter ihnen der damalige NASA-Chef Robert Lightfoot Jr., und äußerte den Wunsch, noch während seiner Amtszeit einen Menschen zum Mars zu schicken. Lightfoot Jr. betonte, dass die NASA dieses Ziel bis 2030 erreichen will. „Aber gibt es irgendeinen Weg, auf dem wir es noch bis zum Ende meiner ersten Amtszeit schaffen könnten?“, fragte Trump.

"Sichtbar enttäuscht" nach Absage

Die Fragen gingen offenbar weiter: „Aber was wäre, wenn ich euch all das Geld, das ihr jemals dafür braucht, geben würde?“, wird Trump von Sims zitiert. „Was wäre, wenn wir das Budget der NASA durch die Decke schießen lassen und ihr euch vollkommen darauf konzentriert, anstatt all das zu tun, was ihr derzeit macht. Könnte es dann funktionieren?“ Lightfoot Jr. wies erneut auf die Hürden hin, die die NASA noch überwinden müsse, die sich aber mit Geld allein nicht lösen lassen. Trump sei „sichtbar enttäuscht“ über die Absage gewesen, ließ aber offenbar nicht locker.