Wann die NASA wieder Astronauten zum Mond schicken will

Die NASA hat Anfang der Woche Pläne bekannt gegeben, wann Astronauten wieder in Richtung Mond geschickt werden sollen. Außerdem soll eine Raumstation im Orbit des Modes (Deep Space Gateway) gebaut werden, wie schon länger bekannt ist. Laut dem Zeitplan der US-Raumfahrtbehörde könnten erstmals 2024 Astronauten zu der geplanten Station fliegen. Eine Mission zur Mondoberfläche will die NASA dann ab 2026 durchführen, wie The Verge schreibt.

Dieser Zeitplan deckt sich auch mit dem, was US-Vizepräsident Mike Pence vergangene Woche in einer Rede am NASA Johnson Space Center in Houston verkündet hat. Demnach sollen Astronauten die Station noch vor Ende von Trumps potenzieller zweiter Amtsperiode besuchen. Trump selbst unterzeichnete eine Richtlinie für eine erneute Mondmission Ende 2017.