Trumps „Game of Thrones“-Poster taucht im Weißen Haus auf

Im November sorgte US-Präsident Donald Trump mit einem der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ nachvollzogenen Bild auf Twitter für Aufsehen und Unbehagen. Auf dem Bild posierte Trump vor dem im Schriftbild der TV-Serie gehaltenen Ankündigung „sanctions are coming“, die eine Anspielung auf die Phrase „winter is coming“ aus „Game of Thrones“ darstellte und Sanktionen gegen den Iran einleiten sollte.

Bei einem Kabinettstreffen am Mittwoch tauchte das umstrittene Sujet nun auch im Weißen Haus auf, wie CNet berichtet. Dort lag es als Poster auf dem Besprechungstisch, wie auch ein Foto auf Twitter zeigt.