Türkei entwickelt Drohne zur Bekämpfung von U-Booten

Zu Beginn waren Drohnen im militärischen Einsatz hauptsächlich in der Luft unterwegs. Mehrere Nationen arbeiten mittlerweile an Landdrohnen, die meist wie kleine Panzer aussehen. Jetzt rücken auch Seedrohnen in das Interesse der Rüstungsindustrie.

Der türkische Rüstungskonzern Ares Shipyard entwickelt solche Drohnen für die türkische Marine. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gegeben hat, wurde das Design einer neuen Anti-U-Boot-Drohne fertigstellt.