Rätselhafte Flecken auf Jupiter sind Tornados in Planeten-Größe

Wissenschaftler von der University of California in Berkeley und Santa Cruz haben dieses Rätsel nun gelöst. Sie haben sämtliche zur Verfügung stehenden Aufnahmen von Jupiter-Polarregionen systematisch analysiert. Dabei sind sie zum Ergebnis gekommen, dass die dunklen Flecken riesige Tornados sind.

Der Jupiter ist nicht nur der größte Planet in unserem Sonnensystem, er beheimatet auch den größten Tornado unseres Sonnensystems . Der so genannte "Große Rote Fleck" des Jupiters ist ein Wirbelsturm mit einem Durchmesser von rund 16.000 Kilometern , der seit mindestens 200 Jahren über den Gasriesen tobt.

Der Große Rote Fleck ist hier in Blau zu sehen. Der Magnetwirbelsturm ist das dunkle Oval in der Polregion.

Tornados so groß wie die Erde

Die Verwirbelungen haben ähnliche Ausmaße wie der gesamte Planet Erde, schreiben die Forscher in einer Aussendung. Sie reichen vom Inneren der Jupiter-Atmosphäre bis hinauf in die Ionosphäre. Der dunkel erscheinende Dunst an den Polkappen besteht hauptsächlich aus UV-absorbierenden Aerosolen. In den Wirbelstürmen ist dieser Dunst rund 50-mal dichter, schreiben die Forscher.

