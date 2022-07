Atemberaubende Bilder zeigen hypnotisch wirbelnde Stürme am Jupiter

Bei der Juno-Mission der NASA konnte der Satellit nun bereits zum 43. Mal in der direkten Nähe des Jupiters vorbeifliegen. Aus rund 25.000 Kilometern Höhe entstanden so atemberaubende Bilder der Strömungen auf dem größten Planeten unseres Sonnensystems.

Unterschiede an Nord- und Südpol

Jeder Jupiter-Pol hat dabei eine eigene Anordnung von Stürmen. Bis vor kurzem glaubte man, dass am Südpol 6 Stürme wüteten - ein großer in der Mitte und 5 kleine, die den großen in Form eines Fünfecks flankierten. Dabei drehen sich alle Stürme im Uhrzeigersinn. Durch die Juno-Mission konnte noch ein weiterer Sturm am Südpol ausgemacht werden, aus dem Fünfeck wurde ein Sechseck.

Am Nordpol machten die Forscher*innen 9 Wirbelstürme aus - 8 kleinere Stürme um einen großen Sturm in der Mitte. Diese drehen sich alle gegen den Uhrzeigersinn.