TV-Zukunft: „Geräte werden für uns mitdenken“

Dabei kamen neben den Grenzen der Interaktivität und dem Trend zu Abos auch die Möglichkeiten und Gefahren bei der Integration von Social Media zur Sprache.

Wie konsumieren wir TV im Jahr 2021?

Thomsen: Es geht immer mehr in Richtung On-Demand, das wird die Medien in den nächsten Jahren stark verändern. Das Werbe-Modell, dass sich in den vergangenen 30, 40 Jahren etabliert hat, wandelt sich und wird immer stärker kontext- und ortsbezogen. In den nächsten zehn Jahren werden wir von mehr Intelligenz umgeben sein.

Intelligenz heißt was genau?

Thomsen: Die Geräte werden für uns mitdenken und aufbereiten, was uns interessiert. Im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts werden wir an einen Punkt kommen, an dem die Intelligenz nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern auch in den Dingen, mit denen wir uns umgeben, stecken - und das betrifft vor allem die Medien. Wenn wir diese Intelligenz nicht auslagern, werden wir alle im Burn-out enden, weil wir bereits heute durch Information und kommunikation überlastet sind.

Werden wir 2021 immer noch vor einem Flat-TV Fernsehen konsumieren?

Thomsen: Ja, nur wird der viel größer sein als heute. Die Screen-Größen werden den Tipping Point erreichen, also jenen Punkt, an dem es billiger sein wird, die ganze Wand mit einem Screen auszustatten als sie mit Holz zu vertäfeln. Es wird aber weiterhin Lean-Back-Medien geben, die uns unterhalten, und wir wollen nicht immer Programmdirektor sein und Interaktivität haben.

TV muss also überhaupt nicht interaktiv sein.

Thomsen: Nein, es wird immer Screens geben, die man passiv für Entertainment nutzt, während man Bildschirme, die sehr persönlich sind, also etwa das Smartphone, sehr aktiv nutzen wird.

In Sachen Content etablieren sich neue Player wie Apple und Amazon, die global “On-Demand” ausliefern. Wird das lokale Player auch in Österreich killen?

Wagenhofer: Diese großen Marken werden natürlich eine große Rolle spielen, aber lokale und regionale Anbieter wie wir haben die Möglichkeit, uns genau zu überlegen, was die Österreicher sehen wollen, und das muss nicht notwendigerweise das sein, was die US-Amerikaner sehen wollen.

Beispiel BBC iPlayer-App: Bereits heute kann man sich hochqualitativen Content aus dem Ausland sehr einfach und legal aufs Display holen. Wie kann der ORF mit solchen Branchengrößen konkurrieren?

Wagenhofer: In Sachen Qualität müssen wir uns nicht verstecken, der ORF produziert auf Augenhöhe der BBC, teilweise auch gemeinsam mit ihr. Die entscheidende Frage ist die der technischen Plattform, um dieses Universum an Content zugänglich zu machen, und das möglichst einfach. Ein AppleTV, einen Blu-ray-Player und zusätzlich einen Satelliten-Receiver installieren kann eine ganz kleine Schicht an Hightech-Affinen, aber nicht die breite Masse. Das Ziel der ORS ist es, Fernsehen wieder einfach zu machen und das Beste aus beiden Welten, also dem traditionellen Rundfunk und dem IP-Bereich, zu holen. Dann können wir auch gegen Google und Apple bestehen.

Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen, welches Gerät wird künftig unter unserem Flat-TV stehen?

Grill: Es darf nicht sein, dass man sich mit einer Fernbedienung mit 30 Tasten durch fünf Menüebenen durchklicken muss, um zum Content zu kommen. Außerdem sollte man sich nicht für jede Plattform extra anmelden - 6,99 Euro für den BBC iPlayer, 7 Euro für ORF Digital und für UPC oder Sky noch ein bisschen was. Dafür werden die Kunden wohl nicht bereit sein. Mit einer Anmeldung soll man vom Smartphone bis zum Flat-TV auf sein TV-Programm zugreifen können.

Konrekt heißt das: Ein Abo für alle Anzeige-Geräte.

Grill: Genau, und die Benutzerführung muss in der ARD-Mediathek genauso funktionieren wie bei der BBC und der ORF TVthek. Das beste Beispiel dafür ist der Teletext, der ist weltweit gleich zu bedienen.