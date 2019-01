Twitter-Account von Drei Österreich gesperrt

#Dreihilft-Aktion

Die Sperre des Accounts kommt in keinem guten Moment. Drei hat auf seinen Social-Media-Kanälen gerade eine Hilfsaktion für die Caritas am Laufen. Für jedes öffentliche Posting mit den Hashtags #DreiHilft und #Wortehelfen spendet das Unternehmen drei warme Mahlzeiten für Caritas-Einrichtungen. Bisher haben bereits 6867 Personen mitgemacht, wie der Website Wortehelfen.at zu entnehmen ist. Die Hashtags können auch weiterhin genutzt werden. Die Aktion will Obdachlosigkeit in Österreich adressieren und denjenigen helfen, die bei den Minusgraden kein warmes Dach über den Kopf haben.

Die Sperre des Accounts zu genau diesem Zeitpunkt wirft Fragen auf. "Gut möglich, dass die Aktion nicht jedem gefallen hat", meint Stangl. Genaueres weiß das Unternehmen derzeit wohl selbst nicht.

Um die Caritas gab es in den vergangenen Tagen nämlich eine große, politische Debatte. Zwar ist es nichts Neues, dass FPÖ-Politiker gegen die Caritas wettern, aber aktuell lag ein Vorwurf gegen die NGO im Raum, dass sie "Teil der Asylindustrie" sei.