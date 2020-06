Twitter testet Profil-Seiten im Facebook-Look

Wie Mashable berichtet testet der Mikroblogging-Dienst Twitter derzeit ein neues Design der Profil-Seiten, das recht stark an das Layout der Facebook-Profilseiten angelehnt ist. So werden die eigenen Tweets beispielsweise nicht mehr in einer Spalte aufgelistet, sondern unterschiedlich groß präsentiert. Hierbei liegt jedoch der Fokus auf Bildern, die in voller Breite angezeigt werden. Das Profilbild rückt stärker in den Fokus und wird groß auf der linken oberen Seite angezeigt, darunter die Beschreibung sowie der Twitter-Nutzername.