Neues Twitter-Design bringt Apps und Web-Version zusammen

Der Mikroblogging-Dienst Twitter kündigte am Montag Abend ein Redesign für seine Web-App an. Diese wird künftig im Look der Android- und iOS-App gehalten sein. Die Navigation bleibt gleich, weiterhin wird es am Anfang eine Leiste mit Home, Connect, Discover und Me geben. Diese wird aber künftig in Weiß statt Schwarz gehalten sein. Zudem wird die Profilbeschreibung links oben deutlich größer angezeigt, nahezu im selben Ausmaß wie auf dem Profil selbst.