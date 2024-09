Wie Satellitendaten im Kampf gegen die Klimakatastrophe helfen

Warum das so ist, zeigt sich zum Beispiel anhand von Gletschern . Mehrere Satelliten mit unterschiedlichen optischen und Radar-Instrumenten vermessen regelmäßig die Eisflächen. „Man will aber nicht nur wissen, wie weit sich der Gletscher zurückzieht, sondern wie viel Volumen er dabei verliert“, erklärt Robert Meisner , Kommunikationskoordinator der Erd- und Umweltbeobachtungsorganisation der ESA, gegenüber der futurezone.

Damit ließ sich ermitteln , dass die Eiskappen in Grönland zwischen 1972 und 2022 ungefähr 5.476 Gigatonnen Eis verloren haben. Als direkte Folge stieg der Meeresspiegel um 15,2 mm an. Während die Gletscher in den 1980ern jährlich ca. 50 Gt Masse verloren, waren es 2022 198 Gt.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Messung der Oberflächentemperatur an Land und auf dem Wasser. Hier zeichnet sich gerade im Mittelmeer ein besonders drastisches Bild ab. Im Juli 2024 wurde ein Tagesmittelwert von 28,9 Grad gemessen - das bedeutet, ein großer Teil dieser Temperaturen liegt darüber, mancherorts kletterten sie über 30 Grad. In einigen Regionen wurden Anomalien gemessen, bei denen die Temperatur 5 Grad über dem Normalwert lag.

Klima-Projekte aus Europa

Neben den regelmäßigen Klimareports gibt es auch spezifischere Anwendungen. So nutzt Rumänien die Copernicus-Klimadaten, um Plastikmüll in der Küstenregion zu tracken. Ein Projekt in Portugal will damit Hitzeinseln in Städten durch Betonoberflächen ermitteln. Ein weiteres Projekt misst, wie Überflutungen und steigender Meeresspiegel UNESCO-Welterbe-Stätten gefährden.

Auch Österreich profitiert von den Daten. So zeigen langfristige Beobachtungen den Einfluss des Klimawandels auf die Weinernte. Auch die Gletscherschmelze in den Alpen wird mithilfe von Copernicus-Messungen untersucht. Die Geosphere Austria bietet zudem eine eigene Copernicus-Datenschnittstelle für Österreich.