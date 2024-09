Was steckt in einem Ultraschallreiniger um 3 Euro von Temu?

Zum Beispiel bei dem Ultraschallreiniger aus folgendem Video. Gerade einmal rund 3 Euro kostet dieser bei der Online-Plattform. Doch was bekommt man um dieses Geld? Der YouTuber Mark wollte es genau wissen. Er hat das spottbillige Gerät bestellt und aufgeschraubt. Und so viel sei schon verraten, es wird keine Kaufempfehlung geben.

Seid ihr schonmal so richtig heiß darauf gewesen, einen bestimmten Flipper zu spielen? Falls nicht, dieses Video könnte das ändern. Denn der neu angekündigte X-Men-Flipper macht schon einiges her.

2 Minuten, um Klimawandelskeptiker zu überzeugen

Obwohl die Faktenlage eindeutig ist, gibt es immer noch zahlreiche Menschen, die nicht so recht an den Klimawandel glauben wollen. Oder zumindest zweifeln sie daran, dass es der Mensch ist, der ihn verursacht. Dieses Video liefert euch in nur 2 Minuten viele nachprüfbare Fakten, die euch in der nächsten Diskussion mit einem Klimawandelskeptiker hilfreich sein könnten.