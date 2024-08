Wenn ein Kampfjet auf der Autobahn auftaucht

Dieses Mal unter den Videos der Woche: Eine F-15 in ungewöhnlicher Situation, Mario Kart im Realitätscheck und Star Wars am Kriegsschiff.

Plane-Spotting ist dann besonders erheiternd, wenn man zufällig kuriose Entdeckungen macht. Und viel kurioser als die folgende geht es wohl kaum. Auf einer Autobahn im US-Bundessaat Virgina hat dieser Reddit-Nutzer eine F-15 Eagle erspäht. Zugegeben, schwer zu übersehen war sie nicht. In Relation zum Lkw-Anhänger, der Straße und den anderen Autos wird einem erst bewusst, wie groß ein solcher Kampfjet ist.

Das Jagd- und Kampfflugzeug wurde seit den 70er-Jahren produziert. Über 1.000 Stück wurden davon gebaut. Bei dem obigen Exemplar handelt es sich um die Maschine mit der Seriennummer 77-0085. Trotz ihres Dienstalters gehört sie noch lange nicht zum alten Eisen. Mit der Variante F-15EX wurde sie erst kürzlich modernisiert. ➤ Mehr lesen: F-15EX in Dienst gestellt: Das kann der neue Kampfjet

Schildkrötzenpanzer mit Raketenantrieb Mario-Kart-Spielerinnen und -Spieler kennen sie nur allzugut: Die bunten Schildkrötenpanzer, die man auf Gegner schießt und von denen man zum blödest-möglichen Zeitpunkt getroffen wird. Doch was wäre, wenn man in der Realität von so etwas abgeschossen wird? YouTuber Alex Corea wollte es genau wissen.

Kriegsschiff spielt Imperial March Schaulustige in London staunten nicht schlecht, als die deutsche Korvette der Braunschweig-Klasse über die Themse in London einfuhr. Sie spielte über ihre Lautsprecher den Imperial March aus Star Wars. „Die Musik wurde beim Einlaufen in London gespielt“, sagte ein Sprecher der Marine der Deutschen Presse-Agentur. „Die Auswahl obliegt dem Kommandanten und hatte keine tiefere Bewandtnis.“

Einen Shitstorm gab es deshalb nicht - obwohl es natürlich eigenwillig wirkt, wenn man bedenkt, dass das Imperium in Star Wars vom Naziregime des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg inspiriert ist. Anscheinend haben die meisten Leute den Witz verstanden. Kriegsschiffe spielen nicht nur beim An- und Ablegen im Hafen Musik ab. Bei manchen Seestreitkräften ist ein "Breakaway-Song" üblich. Der ertönt, wenn sich das Kriegsschiff vom Versorgungsschiff verabschiedet. Humor beweist hier die australische Fregatte ANZAC mit Men At Work - Down Under.

Und dieser Abschnitt von Ins Netz gegangen kann jetzt einfach nicht ohne die Village People mit In The Navy enden.

Gedreht wurde das Video ua. an Deck der Fregatte USS Reasoner. Die war bis 1993 in Dienst, wurde an die Türkei verkauft und von dieser 2004 als Ziel versenkt.

Wie wäre ein Erdbeben der Stärke 15 Erdbeben werden immer auf ihre Stärke gemessen und wer jetzt “Richter-Skala” schreit, liegt falsch. Heutzutage werden die Erdstöße nämlich in der Regel mittels Momenten-Magnituden-Skala eingeteilt. Meistens haben Erdbeben in der Praxis eine Stärke zwischen 3 und 4. Klettert der Wert höher in 5, 6 oder 7 wird es schon heftig. Doch was wäre, wenn ein Erdbeben der Stärke 15 zuschlagen würde. Dieses Video geht dem auf den Grund.

Seltsam populärer Videospiel-Song Zum Schluss noch ein kleines musikalisches Rabbit-Hole für euch. Das Moon-Theme aus dem Videospiel DuckTales zählt aus irgendeinem Grund zu den populärsten Videospiel-Songs überhaupt. 12 Millionen Views hat der YouTube-Upload des Stücks bis heute. Warum das Lied so populär ist, ist nicht eindeutig erklärbar. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass der Song jetzt nicht unbedingt konventionell eingängig ist. Manche mögen ihn vielleicht als seltsam beschreiben. Hier der Original-Song zur Einstimmung.

Der Musik-YouTuber Charles Cornell hat sich in einem Video der Komposition gewidmet. Und dabei erklärt er, wieso das Lied musikalisch so “verwirrend” und interessant ist.

Zum Abschluss noch eine bemerkenswerte Version des Moon-Theme von “The Advantage”. Erschienen ist dieses Cover sogar beim bekannten Label Kill Rock Stars.