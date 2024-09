Unbekannte Waffe auf ukrainischem Su-24 Kampfjet aufgetaucht

In Online-Netzwerken machen derzeit Videos die Runde, die einen ukrainischen Su-24-Kampfjet zeigen, der offenbar mit einer neuen Art Lenkwaffe ausgestattet ist. Abgefeuert wird sie in den Aufnahmen nicht. Wie The War Zone spekuliert, könnte es sich dabei um einen sogenannten Captive-Carry-Test gehandelt haben.

➤ Mehr lesen: Russland wirft größte Gleitbombe der Welt auf Ukraine ab

Dabei bleibt die Bewaffnung während des gesamten Fluges am Flugzeug befestigt. Ziel ist es zu erkunden, wie sie sich während verschiedener Manöver verhält und welche Auswirkungen sie auf die Flugeigenschaften hat. Denkbar wäre aber natürlich auch, dass sie einfach nach Ende der Clips abgeschossen wurde.