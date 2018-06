Uber-Fahrerin streamte bei tödlichem Unfall Serien

Daten von Hulu

Für den Bericht bekam die Polizei auch Aufzeichnungen von dem Streaming-Dienst Hulu. Demnach schaute die Fahrerin die US-Casting-TV-Serie The Voice bis 21:59, dem Zeitpunkt des Unfalls. Auch in den entsprechenden Video-Aufnahmen des Fahrzeuginneren ist zu sehen, dass die Fahrerin nach unten schaut. Den Ermittlungen zufolge wandte sie in sieben der 22 Minuten vor dem Crash ihren Blick von der Straße ab.

Weder Uber noch die Fahrerin waren vorerst für eine Stellungnahme erreichbar.

Bei dem Unfall starb eine 49-jährige, die gerade ihr Fahrrad über die Straße geschoben hat. Zwar befand sich das Auto im autonom fahrenden Modus, dennoch mussten zu jedem Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen menschliche Fahrer in dem Wagen sein.