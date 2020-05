United tauscht Sicherheitslücken gegen Vielfliegermeilen

Ein US-Sicherheitsexperte hatte nach einem scherzhaften Tweet Ärger mit United und den US-Behörden. Der auf Flugzeugsysteme spezialisierte Entwickler scherzte, er werde sich an den Systemen des Flugzeugs zu schaffen machen. Die Fluglinie wollte ihn danach nicht mehr mitnehmen, zudem wurde er stundenlang von den US-Behörden verhört. " United nimmt Zuverlässigkeit, Sicherheit und Privatsphäre sehr ernst. Wir setzen auf die besten Methoden und sind zuversichtlich, dass unsere Systeme sicher sind", so die Fluglinie in einer Aussendung. Der US-Rechnungshof ist jedoch nicht dieser Meinung, der bei den Modellen Boeing 787 sowie Airbus A350 und A380 vor Angriffen über das Bord-WLAN warnt.