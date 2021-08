US-Behörde warnt davor, Tiermedizin gegen COVID-19 zu verwenden

"Ihr seid keine Pferde. Ihr seid keine Kühe. Ernsthaft, ihr alle. Hört damit auf", lautet ein Tweet der Food and Drug Administration (FDA). Was sich lustig anhört, hat einen ernsten Hintergrund. In den USA häufen sich Vergiftungsfälle, bei denen Menschen das Medikament Ivermectin eingenommen haben. Ivermectin soll Parasitenkrankheiten bei Tieren bekämpfen. Leider gibt es ein Gerücht, wonach es gegen COVID-19 hilft.