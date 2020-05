Verbogene iPhones: Apple erklärt Computer Bild den Krieg

Chefredakteur Telzerow reagierte medienwirksam mit einem offenen Brief an Tim Cook, in dem er dem Konzern Respektlosigkeit vorwirft: "Stellen Sie sich so den Umgang mit kritischer, unabhängiger Presse vor?" Weiters unterstrich Telzerow, dass man auf Testgeräte ohnehin nicht angewiesen sei und lieber "ehrliche Tests" durchführe. Nichtsdestotrotz sei man über die erfahrene Respektlosigkeit zutiefst enttäuscht.

Angesichts der Vielzahl an internationalen Medien, die über den aktuellen Fall berichten, ist es zweifelhaft, ob die deutsche PR-Abteilung von Apple hier die richtige Strategie im Umgang mit Journalisten gewählt hat. Das komplizierte Verhältnis des Konzerns mit Medienleuten ist hinlänglich bekannt. Der Techblog Gizmodo, der vorab über das iPhone 4 berichtete, wurde von Apple nicht nur von offiziellen Events verbannt, der verantwortliche Redakteur bekam auch eine Razzia ins Haus.

Nach diversen Tweets des Computer Bild Chefredakteurs zum Thema meldete sich unter anderem zdnet.de zu Wort, der ebenfalls von einem Boykott durch Apple hinsichtlich Testgeräten und Eventeinladungen berichtete.