Video: So schlägt sich der Tesla Autopilot im Schneesturm

Wie auf dem Video zu sehen ist, macht sich der Autopilot recht gut bei widrigen Bedingungen. Manchmal allerdings ist es gut, dass der Fahrer seine Hände am Lenkrad hat. In diesen Situationen wirkt es so, als ob der Autopilot durch den Schnee auf der Fahrbahn verwirrt wird.

Auch wenn in diesem Fall alles gut gegangen ist, hat sich der Fahrer mit seinem Experiment in eine extrem gefährliche Situation gebracht. Wie frühere Berichte über Autopilot-Unfälle zeigen, kann das fahrlässige Verwenden der Funktion bereits weit besseren Bedingungen zu einem Unfall führen.