Video: Tesla Autopilot weicht Wildschwein im Dunkeln aus

"Übermenschliche Fähigkeiten"

"Die primäre Anweisung an den Autopiloten lautet: Kein Crash!", antwortete Elon Musk auf den Tweet, in dem das Video angehängt ist. Die zahlreichen Sensoren am Fahrzeug würden den Tesla-Wagen übermenschliche Fähigkeiten verleihen, so der Tesla-CEO: "Anstehende Software-Updates werden das Potenzial des Autopiloten zunehmend aufzeigen."