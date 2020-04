Update lässt Tesla Autopilot vor Ampeln anhalten

Im März hat Tesla ersten Beta-Testern eine neue Funktion zur Verfügung gestellt, durch die der Autopilot mit Signalen an Kreuzungen umgehen kann. Wie Electrek berichtet, wird die Funktion nun allgemein zugänglich gemacht - zunächst aber nur für Tesla-Fahrzeuge in den USA. Das Software-Update 2020.12.6 enthält nun die Funktion "Traffic Light and Stop Sign Control", die sowohl im vollständigen Autopilot-Modus, als auch beim verkehrsabhängigen Tempomaten (Traffic-Aware Cruise Control) aktiviert werden kann.