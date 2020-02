Ex-Tesla-Autopilot-Chef ist sicher, dass autonome Autos kommen

Eigener Hardware-Chip entwickelt

Musk hatte den legendären Chip-Hersteller heimlich im Jahr 2016 eingestellt und zum Chef der Autopilot-Abteilung gemacht. Keller hatte für Tesla den „Full Self-Driving Computer“ ( FSD), früher bekannt unter Autopilot Hardware 3.0, entwickelt, der im April 2019 vorgestellt worden war. Dieser war seither in allen Model S und Model X Modellen und allen Model 3 Fahrzeugen eingebaut worden.



Keller hält den Ansatz, den Musk beim Ziel, ein selbstfahrendes Auto zu entwickeln verfolge, für gut. Der datenbasierte Ansatz würde Erfolg bringen, so der Chip-Designer. Nur bei der zukünftigen Timeline sind sich Lex Fridman und Keller im Podcast nicht ganz einig, beide haben laut Electrek „valide Argumente“ für ihre jeweilige These.