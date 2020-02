Drohnen-Projektionen verwirren Tesla-Autopiloten

Stoppen Fahrzeuge mit ausgereiften Fahrassistenzsystemen, wenn das Bild eines Menschen vor ihnen auf die Straße projiziert wird? Reagieren Autos darauf, wenn eine Drohne per Mini-Projektor ein verändertes Geschwindigkeitslimit für lediglich 125 Sekunden an eine Hauswand wirft? Biegt ein Autopilot auf die Gegenfahrbahn ab, wenn neue Leitlinien per Licht auf die Straße gezeichnet werden? Auf alle diese Fragen lautet die Antwort ja, wie Wissenschaftler der Ben-Gurion-Universität in Israel herausgefunden haben.

Grenzen der Bildanalyse

In einem YouTube-Video demonstrieren die Forscher, wie leicht sich Fahrzeuge mit "Advanced Driving Assistance Systems" (ADAS) austricksen lassen. In dem Video werden u.a. der Tesla Autopilot, aber auch ein Bilderkennungssystem der israelischen Firma Mobileye vorgeführt. Die Forscher weisen damit auf die aktuellen Grenzen der Bilderkennung und Bildanalyse für Fahrzeuge hin. Außerdem zeigen sie die Gefahr für Personen im Straßenverkehr auf, die sich allzu sehr auf Fahrassistenzsysteme verlassen.