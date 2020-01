Tesla zeigt in neuem Video, wie Autopilot die Welt sieht

Noch in diesem Jahr will Tesla eine Version seines Autopiloten vorstellen, die vollständig automatisiertes Fahren (also Level 5) erlaubt. Um dieses Ziel bis Jahresende zu erreichen, benötigt der kalifornische Elektroautohersteller allerdings noch zusätzliche Fachkräfte. Interessenten für einen Platz im Autopilot-Team zeigt Tesla nun auf einer eigenen Webseite, in welchen Bereichen zusätzliche Unterstützung benötigt wird.

Sicht des Autopiloten

Unter anderem arbeitet Tesla an der Entwicklung eigener Silizium-Chips, um Daten von Sensoren möglichst schnell, zuverlässig und effizient zu verarbeiten. Wie Electrek berichtet, hat Tesla erst im vergangenen Jahr neue Hardware ( Autopilot 3.0) veröffentlicht, die Einzelbilder von Videokameras rund um Tesla-Fahrzeuge 21 Mal schneller als sein Vorgänger verarbeitet. Gearbeitet wird auch an neuronalen Netzwerken, die Bildinhalte interpretieren. Dazu gibt es ein Video, das zeigt, wie der Autopilot seine Umgebung wahrnimmt und kategorisiert: