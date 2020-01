Wegen Tesla-Autopilot: US-Behörde untersucht tödlichen Unfall

Der Unfall eines Tesla-Fahrzeugs mit Todesfolge vom 29. Dezember wird von der US-Verkehrsicherheitsbehörde (NHTSA) untersucht. Dabei hat ein Tesla-Wagen nach einer Autobahnausfahrt in Gardena im US-Bundesstaat Kalifornien eine rote Ampel übersehen und ist in einen Honda Civic gekracht.

Die beiden Insassen des Honda kamen dabei ums Leben, die beiden Passagiere des Tesla wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die NHTSA gab nicht bekannt, ob der Autopilot am Sonntag in Gardena in Kalifornien als Auslöser des Zusammenstoßes vermutet werde.