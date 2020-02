Tesla plant neues Hightech-Lenkrad mit Touchscreens

Tesla will anscheinend die Lenkräder seiner Autos massiv überarbeiten. Darauf deutet zumindest ein Patentantrag hin, der nun öffentlich ist und von Electrek entdeckt wurde. Demnach soll das Lenkrad künftig mit Touschreens ausgestattet sein sowie haptisches Feedback geben.

Insgesamt drei berührungsempfindliche Screens sollen in dem Lenkrad verbaut sein, eines an jeder Seite sowie eines im unteren Bereich des Lenkrades. Mithilfe der Screens sollen Fahrer künftig unter anderem den Gang auswählen können. In dem entsprechenden Patentantrag ist auch die Rede von RFID- und NFC-Chips. Tesla will mit dem neuen Konzept auch dafür vorplanen, wenn die Autos autonom fahren. Die Touchscreens könnten dann völlig neuartige Features bieten, die beim manuellen Fahren zu ablenkend wären. Tesla nennt hier als konkrete Beispiele etwa Multimedia-Funktionen.