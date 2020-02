Niemand verkauft mehr Elektroautos als Tesla

Tesla konnte 2019 einen Rekordabsatz von 367.000 Elektroautos verzeichnen und war damit der absatzstärkste Elektroautobauer im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach hervor, die diese Woche veröffentlicht wurde.

An zweiter Stelle folgt der chinesische Hersteller BYD mit 219.000 Pkw. Auf den weiteren Plätzen liegen die chinesischen Hersteller BAIC und SAIC. Die deutschen Automobilkonzerne BMW und Volkswagen kommen auf Rang fünf und sechs, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht.

Das mit Abstand meistverkaufte Tesla-Fahrzeug war das Model 3, wie es heißt. Alleine die Verkäufe dieses Modells lagen bei 300.000 Stück. Davon wurden rund 160.000 Fahrzeuge in den USA, etwa 100.000 in Europa und ca. 30.000 in China verkauft.