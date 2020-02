Ein Tesla mit 1,6 Milliarden Kilometer am Tacho

Starman am Steuer

Dafür sorgte auch, dass Tesla bei der ersten Reise eines Straßenautos ins All alle Register zog. Auf den Fahrersitz wurde eine menschengroße Puppe - " Starman", benannt nach David Bowies Song - montiert. Ein eingebautes Gerät spielte einen weiteren Bowie-Klassiker in Endlosschleife, bis die Batterie schlapp machte: "Space Oddity".

Einige Stunden lang waren surreale Bilder des Teslas im Internet zu sehen - mit der Erdkugel bildschirmfüllend im Hintergrund, noch heute werden sie im Internet geteilt. Doch seit fast zwei Jahren sind die Kameras am Tesla erloschen, die Ellipse zwischen Mars und Erde um die Sonne herum hat " Starman" im August zum ersten Mal vollzogen.

Enorme Strahlung

Nach Angaben der privaten und immer wieder in Medien zitierten Seite Whereisroadster.com befindet der Tesla sich gerade näher am Mars als an der Erde, von der er demnach mehr als 340 Millionen Kilometer weg ist. Doch die Frage ist auch, ob " Starman" nach zwei Jahren im All überhaupt noch existiert. Das Auto sei im Weltraum einer extremen Strahlung ausgesetzt, vor der es auf der Erde vom Magnetfeld geschützt wäre, sagte Chemiker William Caroll der Wissenschaftsseite livescience.com.

Verändertes Aussehen

Vor allem die organischen Stoffe - Leder, Gummi, Stoff und Farbe - könnten nach Schätzung des Experten längst der Vergangenheit angehören: "In dieser Umgebung würde ich ihnen kein Jahr geben". Übrig bliebe also der Aluminiumrahmen von Elon Musks altem Sportwagen. Und der ist zusätzlich der permanenten Gefahr ausgesetzt, von kleinen und größeren Meteoriten getroffen zu werden.

Wie das erste Auto im All nach zwei Jahren aussieht, kann man nur mutmaßen. Doch Forscher glauben, dass es zur Erde zurückkommt. Irgendwann wird der Tesla Roadster wohl auf einen der Planeten stürzen, die er umkreist. Möglicherweise wird das die Erde sein. In ein paar Millionen Jahren.